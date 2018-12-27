Baykara 10 ay hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf, Taşıma” ve “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarruf, Taşıma” suçlamalarıyla yargılanan sanık Mustafa Baykara aleyhinde verilen karar dün açıklandı. Sanık Baykara, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda sanık aleyhinde verilen kararı Kır açıkladı. Kır, sanığın yargılandığı suçların uzun süreli hapislik cezası öngören ciddi ve vahim suçlar olduğunu vurguladı. Kır, sanığın para kazanmak amacıyla kanunsuz yollardan tabanca satmaya çalıştığını söyledi. Kıdemli Yargıç Kır, toplumun huzurunu bozan bu tür suçları işleyen sanıklara hoşgörüyle yaklaşmalarının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Kır, sanık Mustafa Baykara’nın 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Girne Çevre Yolu üzerinde Alsancak yakınlarında tabanca alışverişi yapılacağına yönelik ihbar alan Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sanık Mustafa Baykara ile suç ortağı Murat Şengün’ün tasarruflarında 1 adet; kurusıkı tabancadan dönüştürülmüş 7.65 mm çapında canlı mermi atabilen tabanca ile 5 adet 7.65 mm çapında canlı mermi ele geçirilmişti.