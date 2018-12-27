Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
banner40

Baykara 10 ay hapis yatacak

27 Aralık 2018 Perşembe 20:49
Baykara 10 ay hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf, Taşıma” ve “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarruf, Taşıma” suçlamalarıyla yargılanan sanık Mustafa Baykara aleyhinde verilen karar dün açıklandı. Sanık Baykara, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda sanık aleyhinde verilen kararı Kır açıkladı. Kır, sanığın yargılandığı suçların uzun süreli hapislik cezası öngören ciddi ve vahim suçlar olduğunu vurguladı. Kır, sanığın para kazanmak amacıyla kanunsuz yollardan tabanca satmaya çalıştığını söyledi. Kıdemli Yargıç Kır, toplumun huzurunu bozan bu tür suçları işleyen sanıklara hoşgörüyle yaklaşmalarının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Kır, sanık Mustafa Baykara’nın 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Girne Çevre Yolu üzerinde Alsancak yakınlarında tabanca alışverişi yapılacağına yönelik ihbar alan Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sanık Mustafa Baykara ile suç ortağı Murat Şengün’ün tasarruflarında 1 adet; kurusıkı tabancadan dönüştürülmüş 7.65 mm çapında canlı mermi atabilen tabanca ile 5 adet 7.65 mm çapında canlı mermi ele geçirilmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 ay hapis yatacak
18 ay hapis yatacak
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek...
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek...
Kurtçu 15 bin TL’ye serbest
Kurtçu 15 bin TL’ye serbest

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim