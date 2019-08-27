Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Bayrak FM Yaz Konserleri'nin üçüncüsü dün akşam yapıldı

27 Ağustos 2019 Salı 16:15
Bayrak FM Yaz Konserleri'nin üçüncüsü dün akşam yapıldı

Lefkoşa Surlariçi’nde, Lefkeliler Hanı’nda yer alan gecede, Dudu Pektunç, Osman Tuğsal, Erin Elizer, Sinan Güzen ve Grup Frekans sahne aldı. Sunuculuğunu sanatçı ve Bayrak FM Programcısı Kuzey Tarık ile Bayrak FM Programcısı Şirin Murçak’ın yaptığı gecede sanatçılar, orkestraları eşliğinde kendi eserlerini canlı olarak icra etti.
Gecede bir konuşma yapan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Bayrak FM’in kurulduğu günden bu yana Kıbrıslı sanatçılara verdiği desteği Yaz Konserleriyle taçlandırdığını, bu desteğin bundan böyle de artarak devam edeceğini söyledi. 
Özkurt, Bayrak FM Yaz Konseri’ne gösterilen ilgiye teşekkür ederek, konserler serisinin 4’üncüsü için çalışmalara vakit kaybetmeden başlanacağını belirtti.
Gecede, Bayrak FM yöneticilerine ve kuruluşundan itibaren radyoda görev alan personele 25. yıl plaketleri verildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bayrak FM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıştığı iş yerinden 450 sterlin çaldı!
Çalıştığı iş yerinden 450 sterlin çaldı!
Hırsızlığa 6 yıl hapis!
Hırsızlığa 6 yıl hapis!
Mağusa’da doğumhanede ameliyat yapılıyor
Mağusa’da doğumhanede ameliyat yapılıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim