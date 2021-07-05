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Bayraktar: Daha Çok Aşılanmalıyız

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar,  katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:37
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Bayraktar: Daha Çok Aşılanmalıyız

GÜNDEM KIBRIS

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar,  katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Ülkemizde Delta varyantının tespit edilmesi ve vaka sayılarındaki artışı yorumlayan Bayraktar, “Biontech, Astra Zeneca ve Johnson and Johnson aşıları ile ilgili veriler var. Ama Sinovac ile ilgili yok. Biontech, Astra Zeneca ve Johnson and Johnson aşılarının etkinliği düşüyor. Sinovac ile ilgili bir veri yok. Aşıların tamamı, hastalığı ayakta geçirmenizi sağlıyor. O yüzden daha çok aşılanmalıyız. Delta varyantını saptayabilmek için, sonuç alabilmemiz için yurtdışındaki laboratuarlara gönderiyoruz. O yüzden, bu biraz zaman alıyor” dedi.

Covid-19 ile mücadelede geldiğimiz noktayı da değerlendiren Bayraktar, “Şu an sürdürülen sistemde, halkın uyumu neredeyse sıfır noktasındadır. 1 buçuk-2 aydır maske-mesafe-hijyen bir kenara bırakılmış durumdadır.Yaz mevsiminin gelmesiyle herkes dışarıda oluyor. Merkez karantinası uygulaması da bu süreci tetikledi. Temaslıları evde izole etmenin yöntemleri vardır. Olanağı olmayan kişileri tabii ki merkezlere alın. Bu insanları gizlemeye itti. Bu ilk başta gerekliydi, ama şimdi daha kötü sonuçlar veriyor. Bu toplumun büyük bir kesiminin de talebiydi. Açıkçası, verileri gördüğümüzde doğru bir yolda gittiğimizi düşünmüyorum” dedi.

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