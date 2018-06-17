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Bayraktar: "Önümüzdeki 4 yıl köylerimizin kalkınma ve gelişme dönemi olacak"

Serdarlı Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Salih Bayraktar ve CTP’li Meclis üyeleri ve üye adayları Gönendere köyünde yaptığı ziyaretlerle yurttaşlarla bir araya geldi.

17 Haziran 2018 Pazar 14:20
Bayraktar: "Önümüzdeki 4 yıl köylerimizin kalkınma ve gelişme dönemi olacak"

Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Salih Bayraktar geçtiğimiz dönem Gönendere’de yapılan icraatlar ve önümüzdeki dönem hayata geçirilecek projelerden bahsetti. Bayraktar, “Gönendere köyümüz, bölgemizin değer arz eden köylerinden birisidir. Gönendere’de spor, sanat ve siyaset alanında birçok başarılı insanımızın yetiştiğini gururla izliyoruz. Hem bu değerli insanlarımızın bilgi birikimi hem de köyümüzün tüm paydaşları ile önümüzdeki dönemde Gönendere’mizi daha da ileriye taşımak için çalışacağız” dedi.

"GÖNENDERE İÇİN NELER YAPTIK?"

Serdarlı Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Salih Bayraktar, geçtiğimiz dört sene zarfında en önemli sorun olan ağılların köyün dışına taşınarak Organize Ağıllar Bölgesi’nin oluşturulduğunu belirtti. Bu konuda çok mücadele ettiklerini belirten Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Salih Bayraktar, “yer çalışmaları tamamlandı ve devletin burada gerekli altyapı yatırımlarını yapması için gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz. Yeni İçişleri Bakanımız Sn. Ayşegül Baybars’a da geçtiğimiz hafta yaptığımız ziyarette konunun aciliyetini ve vahametini belirttik. Sn. Bakan ile önümüzdeki dönemde konu hakkında çalışmaların sonlandırılması ve bu tarihi sorunun sona ermesi için mücadelemiz sürecektir” dedi. Köyün çocuk parkını yenilediklerini kaydeden Bayraktar, kulüp binasının tadilatını da Gönendere Şehit Salih Kulle Spor Kulübü ile işbirliği içerisinde tamamladıklarını belirtti. Köy içi yollarının asfaltlanması ve ova yollarına köprü yapımlarının da bu dönemde yapıldığına dikkat çeken Bayraktar, “geçtiğimiz dört yılda neredeyse gece gündüz çalıştık. Özverili ekibimle birlikte köylerimiz için daha yapacak çok işimiz var” dedi.

"NELER YAPACAĞIZ?"

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Seçilmesi halinde dört yıllık icraat planını da aktaran Bayraktar, “finansmanı TC Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi tarafından sağlanan halı saha projemiz ve kaldırım projemiz yeni dönemde ilk icraatlarımız arasında olacak” dedi. Bölgede turizm adına çekim gücü yaratmak için, “Su Sarnıcı Çevre Düzenlemesi” ve “Kültür Evi” projelerinin de önümüzdeki dönemde hayat geçirileceğini kaydeden Bayraktar, altyapı çalışmalarının geçmiş dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı. Bayraktar, “dizlerinin üzerine çökertilmiş Serdarlı Belediyesi artık ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Önümüzdeki dört yıl 6 köyümüzün de hak ettiği değeri bulduğu bir dönemi olarak adlandırdığımız “Kalkınma ve Gelişme” dönemi olacaktır” dedi.

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