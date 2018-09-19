Bayraktar ve ekibi bayrağı devralmaya hazır

Derviş Bayraktar'ın adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklama şöyle:

Değerli Ulusal Birlik Partisine Gönül vermiş genç kardeşlerim;. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığını Kuzey Kıbrıs Türk Genci olarak partimizin çizdiği yoldan şaşmadan hem siyasi alanda hemde hukuksal alanda partimizi daha ileriye taşımak, temel hak ve özgürlüklerimizi sonuna kadar savunabilmek, partimizin vizyon ve misyonuna katkı koymak için Gazimağusa İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına adaylık başvurusu yapmış bulunmaktayım.

Ben ve yönetimde birlikte yer alacağım arkadaşlarım UBP Gazimağusa Gençlik Kolları için hedef koyduğumuz 2018 - 2021 görev süremizde dinamik, aktif, disiplinli bir çalışma için adayız. Bizler Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün Umudum Gençliktedir” sözü ile biz Türk gençlerinin üzerine yüklediği bu sorumluluğun bilincinde olarak partimizin bu görevine talip olduk. Ulusal Birlik Partisinin kıymetli gençleri desteklerinizi bekliyoruz.

Saygılarımla

Stj. Av. Derviş BAYRAKTAR

UBP Gazimağusa İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı

Yönetim:

1. Ali Faik Taşçıoğlu

2. Mehmet Taşkıranlar

3. Mertkan Uzun

4. Çağrı Sarpoğlu

5. Ümit Tülücü

6. Hasret Yardımcı

7. Çağrı Nurçin

8. İsmail Kılavuz

9. Mehmet Atilla

10. Celal Çelebi