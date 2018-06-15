Bayram Arasta’ya uğramadı

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Sürekli yükselen döviz ile birlikte her gün girdi maliyetleri de yükselen esnaf, bayramdan umduğu yoğunluğu bulamadı. Çoğu dükkanın kapılarına kilit vurduğu Arasta esnafı, alışverişin en yoğun günlerinden biri olması gereken Arefe günü bazı dükkanların siftah bile yapamadığını dile getirdi.

Esnaf ne dedi?

Mine Getirmez: Arefe günü ama çarşıda müşteri yok

“Döviz piyasayı çok etkiledi. Esnafa ürün zammı olarak yansırken, vatandaşa da alışveriş yapma noktasında dezavantaj oldu. İnsanlar boğazına kadar borca batmış durumda. Bayramı da etkiledi ülkenin ekonomik durumu. Bayram yoğunluğu yok, son 2 yıldır işler çok düştü ama hiç bu bayramki kadar bir azlık görmedik şimdiye kadar. İnsanlar karınlarını doyurma peşinde, herkes evdeki kıyafetlerini giyiyor, bu bayram eminim ki çocuklara bile alışveriş yapamayan aileler var.”

Meryem Gülerçağrı: Sokaklar dükkanlar bomboş

“Esnaf kan ağlıyor. Bayram mı değil mi farkında bile değiliz. Müşteri yok. Bu saate kadar daha siftah yapamayan dükkanlar var. İnsanlarda para yok. Biz bunu gözlemleyebiliyoruz. İnsanlar bir şeye bakarken iki defa düşünür oldu. Dövizin yükselişi vatandaşı dibe batırdı. Bugün Arefe ama görüyorsunuz sokaklar bomboş kimse yok. Dükkanlar bomboş, alışveriş yapan yok. Eski bayramlarda en azından Arefe günü bir hareketlilik olurdu, bu bayram da o da yok.”

Seher Özdemir: Yerli halk Arasta’dan alışveriş yapmıyor

“Yerli halk zaten artık Arasta’ya uğramaz oldu. Daha sosyetik alışveriş yerlerini tercih ediyorlar. Aslında park sorunu da var. İnsanlar geldiklerinde arabalarını park edecek yer bulamıyor. Bugün Arefe ancak hiç hareketlilik yok. Yaprak kımıldamıyor.”

Mehmet Başsın: Alışveriş lüks, insanlar karınlarını doyurma peşinde

“Bayramdan umduğumuzu bulamadık. Hiçbir yoğunluk yok. Normal günlerde de alışveriş yapan yok ancak bugün Arefe olmasına rağmen daha da ilginç şekilde hiç kimse yok. İnsanları döviz vurdu. Cepte para yok. Vatandaş karnını doyurma peşinde, kimsenin alışveriş yapacak lüksü kalmadı. Çarşıda, dükkanlarda insan yok.”

“Bayramdan umduğumuzu bulamadık. Her taraf bomboş. Müşteri yok. Bugün biraz hareketlilik olmasını bekliyorduk ama o da olmadı. İnsanlar alışveriş yapmaz oldu. Bugün Arefe normal şartlarda herkesin çıkıp alışveriş yapması gerekir ama kimsede o yok. Çünkü insanlarda para yok. Döviz sürekli yükseliyor. Aldıkları asgari ücret hangi bir işlerini halledecek bu insanlar. Her bayram bir önceki bayramı arıyoruz.”

Osman Sakallı: Dükkanların çoğu Arefe günü kapısına kilit vurdu

“İnsanların bayram kutlayacak hali kalmadı. Asgari ücretli karnını nasıl doyuracak onun peşinde. Kimse alışveriş bayram düşünecek durumda değil. Ülkenin durumu çok vahim. Dükkanların çoğu bugün Arefe olmasına rağmen kapılarına kilit vurup kapadı.

Çünkü insan yok sokakta. Alışveriş yapan yok. İnsanlarda para yok.”

Emete Bağcıoğluları: Bu bayram en kötü bayramdı

“İnsanlarda para yok. Bayramda bütün esnaf oturuyor. İş yapmadık. Eskiden bayram geldiğinde bir hareketlilik bir yoğunluk başlardı. Bu bayram hiçbir bayrama benzemiyor. Şimdiye kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmadık. Arefe günü olan bugün sokaklar bomboş, dükkanlarda müşteri yok.”

Cemaliye Bağcıoğluları: Döviz bayramı da vurdu

“Piyasada sıcak para yok. İnsanlarda para yok. Herkes borç harç içinde. İnsanlar okul taksiti mi ödesin yoksa ev kirası mı ödesin ne yapsın şaşırdı. Yoksa alışveriş mi yapsın. İnsanların tek derdi geçim oldu. Dövizin yükselmesi vatandaşı mahvetti.”

Şevket Sarıhan: “Çarşıda yaprak kımıldamıyor”

“Ekonomik koşulların gün geçtikçe ağırlaşması ülkenin her alanına yansıdı.

Çarşıyı, esnafı, vatandaşı herkesi etkiledi dövizin yükselmesi. Esnafın girdi maliyetleri yükseldikçe sattığı ürünler de yükseldi, ama vatandaşın da sürekli alım gücü düştü. Hal böyle olunca çarşı kilitlendi. Bugün Arefe ama çarşıda yaprak kımıldamıyor.”