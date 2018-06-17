Bayram çocuklara yaradı

Havadis'ten Kardelen Göksu'nun haberine göre, Lefkoşa’da Fuar Alanı içerisinde kurulan bayram yeri, bayramın ilk günü olduğu gibi dün de renkli görüntülere sahne oldu. Bayram yeri, dün yine adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Hemen her yaş gurubunun ziyaret ettiği bayram yerinin müdavimleri ise yine çocuklardı.

Aileleri ile birlikte bayram yerine giden çocuklar, alanda kurulan lunaparkta gönüllerince eğlendi.

Bayram yerinde ayrıca yiyecek, içecek, oyuncak, ayakkabı, yakı, kıyafet satışları yapılan stantlar da kuruldu.

Stantlar, yetişkin ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Çocuklar ise daha çok, mısır, pamuk şeker, dondurma gibi gıdaların satışının yapıldığı stantlara yönelirken oyuncak stantlarına da bakmadan geçmediler.