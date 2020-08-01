Bayram devam ediyor

Pazartesi gününe kadar sürecek olan Kurban Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske gibi önlemlerle kutlanıyor.

Kurban Bayramı’nda, korona virüs tedbirleri çerçevesinde bazı yerlerde bayramlaşma etkinlikleri yapılıyorken, bazı yerlerde ise yapılmıyor.



MERKEZİ CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ…



Merkezi Cezaevi’nde bugün dahil 3 gün boyunca açık görüş var. Mahkumlar; bugün, yarın ve bayramın son günü olan Pazartesi de, aileleri ile birlikte yemek yiyerek görüşebilecek. Maske zorunluluğu olacak görüşmelerde, sosyal mesafe kurallarına uymak da zorunlu.

09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında 2 periyot şeklinde gerçekleştirilen görüşmelerde, dün ağır ceza, bugün ise ilk periyot ağır ceza, ikinci periyotta hafif ceza, yarın ilk periyot hafif ceza, ikinci periyot hükümsüz, Bayramın son günü olan Pazartesi günü ise sadece hükümsüz tutuklular, aileleriyle bir araya gelebilecek.



Bu arada Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Kurban Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldı.

Ayrıca şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları 24 saat halkın hizmetinde.

Polis; vatandaşları, trafik kurallarına mutlak surette uymaları, uymayanları uyarmaları; alkol almışlarsa araç kullanmamaları, araçlarını yolların konumunu dikkate alarak özenli ve dikkatli kullanmaları, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmamaları ve sürat yapmamaları konusunda uyardı.