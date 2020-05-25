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Bayram devam ediyor

Bugün ikinci günü kutlanan bayram yarın sona erecek

25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:08
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Bayram devam ediyor

Ramazan (Şeker) Bayramı, devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl “sosyal mesafeli” bir şekilde kutlanan Ramazan Bayramının bugün ikinci günü... Ülkeyi iki gündür etkisi altına alan şiddetli rüzgar nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar haricinde bayram huzur içinde olaysız devam ediyor. 
Aileler bir araya geliyor, büyükler ziyaret ediliyor. Bayram namazıyla birlikte toplu ibadet yasağının da kalktığı KKTC’de, Merkezi Cezaevi’nde de kapalı görüşe olanak tanındı. 
Ramazan Bayramı süresince, Merkezi Cezaevinde uzun süredir aile ve yakınlarıyla yüz yüze görüşme gerçekleştiremeyen mahkum ve tutuklular, sağlık riski yaratmayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının önerdiği tedbirler çerçevesinde, kapalı görüş sistemi ile aile ve yakınlarıyla görüşebiliyor.
Ziyaretler şu şekilde düzenlendi: 
“Ağır ceza hükümlüleri bugün tam gün, hafif ceza hükümlüleri yarın sabah 09.00-13.00 saatleri arasında, hükümsüz tutuklular ise yarın öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri ile 27 Mayıs’ta tam gün.”
Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu olacak.
Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.
Ramazan Bayramı yarın sona erecek ve kamu ile özel sektör Çarşamba günü iş başı yapacak.

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