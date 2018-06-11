Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Artık geçmiş bayramların tadının kalmadığı görüşünde hemfikir olan vatandaş, KKTC’nin de bayram ruhunu yitirdiğini dile getirdi. Son zamanlarda ülkede her alanda yaşanan olumsuzlukların yanı sıra ekonomik darboğazın da yakından etkilediği vatandaş, toplumun hiçbir şeye hevesinin kalmadığını dile getirdi.

“KKTC’de bayram gelmiş neyimize”

Günlük sorunların, ekonomik çıkmazların özel günlerin ve bayramların da tadını tuzunu bırakmadığını söyleyen vatandaş, “KKTC’de bayram gelmiş neyimize” dedi. Vatandaş, hayat pahalılığının tavan yaptığı, dövizin ateşinin sönmediği KKTC’de eskiden olduğu gibi özel günlerde veya bayramlarda dışarıda program ya da yurt dışı tatili yapmanın artık hayal olduğunu ifade etti.

“Çocuklara harçlık veremez duruma geldik”

Bayramın ayın ortasına geldiğini ve kimsenin cebinde parası kalmadığını vurgulayan vatandaş, “Bayram gelmiş neyimize, cepte para yok, çocuklara bir bayram harçlığı veremez duruma geldik. Bayram bize gelmedi” dedi.

“Bu bayram çocuklarımıza mangal bile yakamayacağız”

Bayramı evde kutlamayı tercih eden vatandaşın ortak sorunu, KKTC’nin her gün biraz daha içine girdiği ekonomik buhran. Bayramı ailesiyle geçirecek olan vatandaşlar kendi bütçesine uygun hazırladığı ev ortamında bir araya gelecek. Önceleri en azından bayram günleri ailece toplanıp bir mangal yaktıklarından bahseden vatandaş, bu bayram onu da yapamayacaklarını söylediler. “Bu bayram çocuklarımıza mangal bile yakamayacağız” diyen vatandaş, bayramların da tadı tuzu kalmadığını vurguladı.

“Dışarıda program yapmaya ekonomik gücümüz yok”

Dışarıda program yapmaya ekonomik güçleri olmadığını anlatan vatandaşlar, yüksek olan uçak biletleri fiyatlarından da şikayet ederek, uzaktaki akraba eş-dostu da ziyaret edemeyeceklerini kaydetti ve şöyle konuştu: “Bayramı aile ziyaretleri ve ev ortamında geçireceğiz. Dışarıda program yapma lüksümüz ve ekonomik gücümüz yok.”

Vatandaş ne dedi?

Ali Alaçatı: Ne eski bayramların tadı kaldı, ne de ülke ekonomik şartlarının

“Ne eski bayramların tadı kaldı, ne de ülke ekonomik şartlarının. Ülkede her geçen gün kötüye giden ekonomik şartlar bizi de usandırdı. İnsanların hiçbir şeye hevesi kalmadı.

Eskiden bayram geldiğinde herkesi bir sevinç sarardır, heyecan duyardık. Zaten değerlerimizin önemi gün geçtikçe yitiyor bir de üzerine ülke ekonomik şartları eklenince kimsede bir şeyi kutlamaya istek kalmıyor.”

Gamze Aydoğdu: Ülke şartları ağırlaştıkça, bayramı da unuttuk tek derdimiz geçim oldu

“Ülkenin koşulları her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. İnsanlar yaşam derdine düştü birçok değerini de unuttu. Tek amaçları artık gündelik sorunları ve akşam eve ekmek nasıl götürürüm oldu. Bayramların da anlamı her yıl biraz daha yitip gidiyor. Eskiden çocukken hafta öncesinden heyecan sarardı bizi. Bayramlık almak için, büyüklerimizi ziyaret etmek için içimiz kıpır kıpır oldurdu. Şimdi ne istek kaldı ne de o heyecan. Ne bayram kutlamaya gücümüz var ne de isteğimiz.”

Hüsamettin Hurşit: Eski bayramlar kalmadı, insanlar sadece geçim derdinde

“Çocuklara harçlık verecek durumumuz kalmadı. Eskiden bir sevinçle beklerdik bayram gününü ziyaretimize gelsinler diye. Şimdi bir burukluk var içimizde. Çocuklarımıza, torunlarımıza istediğimiz gibi yaşatamaz olduk bayramı da yılbaşını da diğer özel günleri de. Eski bayramlar da kalmadı artık. İnsanlar geçim derdine düştü.”

Kadriye Bardar: Bayramda özel bir programımız yok

“Bayramda özel bir programımız yok. Birkaç aile ziyareti sonrası evimizde olacağız. Eskidendi o bayram havası ve sevinci. Özel programlar yapmak. Şimdi kimsenin o gücü yok. Kendimizce evde bir şeyler yapıp o bayram ruhunu hissetmeye çalışacağız. İnsanlarda ne sevinç ne de mutluluk bıraktı bu ekonomik koşullar.”

Özlem Akkuş: Kimsenin bayram seyran düşünecek hali kalmadı

“Ben çocukluğumdaki bayramları çok özlüyorum. Şimdi hiçbir anlamı kalmamış gibi. Hiçbir heyecan duymuyoruz. Bayramda çalışıyor oluşum da buna etkendir.

Bayram geliyor diye bir sevinç duyamıyorum içimde nedense. Ekonomik şartlar deseniz içler acısı, kimsenin durumu birbirinden farklı değil.

Herkes ekmek parası peşinde. Durup özel günleri, bayramı seyranı düşünecek hali kalmadı kimsenin.”

Serpil Çıdam: Parasızlık bayramı da vatandaşın kursağında bıraktı

“Nerde o eski bayramlar diye isyan ediyoruz ama her şey aslında bizim elimizde. Kimse bizim elimizden almadı, değerlerimizi koruyamadık. Bayramların sevinci, heyecanı kalmadı. İnsanlar artık çok mutsuz belki onun da etkisi olabilir. Ekonomik koşullar insanların kursağında bırakıyor her şeyi. Sevinçlerini bile yaşayamaz hale getiriyor.”

Sevim Uğurkan:Şimdi insanlar artık gelen misafiri de istemez oldu

“Bayramda eskiden yurt dışına gidebiliyorduk eşi dostu görmeye, şimdi uçak biletlerinin pahalılığı dolayısıyla onu da yapamaz hale geldik. Gerçi parası olan yine gidecek. Zengin olan tam zengin, parası olmayanın da hiç yok. Parası olmayan aile ziyaretleri, evde kendince bir şeyler yapacak. Olan da yine yurt dışı tatilinden geri kalmayacaktır. Şimdi insanlar artık gelen misafiri de istemez oldu. Eskiden aile eş dost ziyareti vardı, şimdi o da kalmadı.”

Ufuk Tekin: Bayramlara tatil gözüyle bakılır oldu

“Eski bayramları hepimiz özlüyoruz ancak birçok değerimizi de yitirdiğimiz bir gerçek. İnsanlar artık bayramlara tatil gözüyle bakıyor. Eskiden duyduğumuz heyecan kalmadı hiçbirimizde. Ekonomimiz de her geçen gün biraz daha zorlar duruma geldi bizi maalesef.”