Bayram Öncesi İhtiyaçlı Ailelere Yardım

Turizm Emekçileri'nden Yapılan açıklama şu şekilde:

Daha önce duyurusunu yaptığımız ve talepleri topladığımız “Bir Elde Sen Ver” Kampanyamız ile bayram öncesinde ihtiyaçlı ailelere bir dokunuş gerçekleştirerek evlerinde bir nebze olsun bayram mutluluğunu önceden yaşamalarına sebep olmaya çalıştık.

Genel olarak bir ailenin ihtiyacı olan bakliyat ürünleri yanında kahvaltılık ve çocuklu aileler için bez, süt, meyve suyu gibi ürünleri tedarik edebildiğimiz derecede ihtiyaçlı ailelere dağıtımını gerçekleştirdik.

Bu organizasyonda emeği geçen Turizm Emekçileri İnisiyatifi Yönetim Kurulu ve Sözcüsü Fuat Neşe olarak tüm tedarikçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu zor günde Özellikle Turizm Emekçilerinin destekçisi olduğunuz için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz.

Destekçilerimiz: