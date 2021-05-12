Bayram Öncesi İhtiyaçlı Ailelere Yardım

Turizm Emekçileri'nden Yapılan açıklama şu şekilde:
Daha önce duyurusunu yaptığımız ve talepleri topladığımız “Bir Elde Sen Ver” Kampanyamız ile bayram öncesinde ihtiyaçlı ailelere bir dokunuş gerçekleştirerek evlerinde bir nebze olsun bayram mutluluğunu önceden yaşamalarına sebep olmaya çalıştık.
Genel olarak bir ailenin ihtiyacı olan bakliyat ürünleri yanında kahvaltılık ve çocuklu aileler için bez, süt, meyve suyu gibi ürünleri tedarik edebildiğimiz derecede ihtiyaçlı ailelere dağıtımını gerçekleştirdik.
Bu organizasyonda emeği geçen Turizm Emekçileri İnisiyatifi Yönetim Kurulu ve Sözcüsü Fuat Neşe olarak tüm tedarikçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu zor günde Özellikle Turizm Emekçilerinin destekçisi olduğunuz için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz.
Destekçilerimiz:
- Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Bakan Sn. Fikri Ataoğlu
- KKTC Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakan Sn. Koral Çağman
- Koop Süt ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu
- Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi Millet Vekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers, Erek Çağatay, Tolga Atakan ve Ayşegül Baybars
- Zayder – Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Genel Başkanı Rabia Özcömert
- Kırnı Piliçleri, Mustafa Hastan, Devrim Aka
- İstanbul Endüstriyel Temizlik Ürünleri Direktörü Abdullah Kürklü