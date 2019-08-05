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Bayram öncesi sosyal yardım alanlara ek yardım veriliyor

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:18
Bayram öncesi sosyal yardım alanlara ek yardım veriliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi bünyesinden  yardım alan kişilere, bayram öncesi 250 TL ek katkı verileceğini açıklandı

.Bakanlık açıklamasına göre, Sosyal Yardımlar Yasası ve Tüzüğü kapsamında yardım alan 3,566 kişi ile; Çalışma Dairesi’nden Engellileri koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası ve Tüzüğü kapsamında yardım alan 4,789 kişiye (toplamda 8,355 kişiye) bayram öncesinde  bir defaya mahsus olmak üzere  250 TL. tutarında  ek bir katkı  verilecektir.

(BRT/SM)

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