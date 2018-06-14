Bayram sofrası ateş pahası

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Ağırlaşan ekonomik koşullar bayramın da tadını kaçırdı. Özellikle asgari ücretli, ay sonunu getirmekte güçlük çekerken bayram ziyafetini gündeminden çıkardı. En mütevazi 4 kişilik bayram sofrasının maliyeti neredeyse asgari ücretin 5’te 1’ine denk gelince vatandaş pahalılığa isyan etti.

Havadis olarak marketlerdeki en uygun fiyatları baz alarak, bir bayram sofrası hazırlamaya çalıştık. Her bayram gelenek haline gelen ve sofralarımızın olmazsa olmazları içinde yer alan içecekler ve temel gıda fiyatları ile başladık listemize. 5 litre su 5,00 TL, 1 litre meyve suyu 5,00 TL, 2 buçuk litre kola 5,50 TL, 825 gr. yoğurt 8,00 TL ve ekmek 1,50 TL’den satılırken bunların hepsini sofrada bulundurmak isteyenlerin 25 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Tabi ki bayram dediğimizde akla gelen sofra, 2 kişilik veya çekirdek aileyi kapsamayacağını da düşündüğümüzde, eşle, dostla başına oturulup hoş sohbetlerin döneceği bir bayram sofrası kurulduğunda, bu malzemelerin birer tane ile sınırlı kalmayacağı düşünüldüğünde bu rakam ikiye, hatta üçe katlanıyor.



Bayram sofralarında et hayal oldu

Temel sofra giderlerinin yanı sıra, bayram akşamlarında dost ve akrabalarımızla bir araya geldiğimiz geleneksel sofralarımızda, hoş sohbetler eşliğinde yenecek olan yemeklerin de bütçeyi zorlayacağı görülüyor. Tavuğun kilosunun 12.00 TL, yemeklik kuzunun kilosu 52,00 TL, pirzolanın ve şişin kilosu 70,00 TL ve üzeri, kıymanın kilosunun da 43,00 TL’ye satıldığı kasap reyonlarından alışveriş yapmak da asgari ücretliler için lükse giriyor.

Örneğin 4 kişilik yemek hazırlayacak olan bir kişi, patates kebabını fırına koymaya kalkarsa en azından 2 tavuk ve 1 kilo patatesi, soğan, salça, tuz ve yağ gözden çıkarmak zorunda. Tüm bunların en ucuzundan alındığını var saysak bile en az 60 TL harcanması gerekiyor.

Tavuklu patates kebabının yanına 1 tepsi fırın makarnası ve 1 de sebze yemeği (örneğin molohiya) koymaya kalkarsanız kilosu 43,00 TL olan kıyma, 52,00 TL et ile birlikte kullanılacak makarna, soğan, yağ, tuz, salça, maydanoz ve diğer ürünlerin de toplam tutarıyla birlikte 150 TL civarında harcama yapılması gerekiyor. Kısaca 4 kişi için 3 kap yemek yapılacaksa 225 TL gözden çıkarmalı. Bu sofraya meyve ve tatlıyı da eklersek rakam 400’e ulaşıyor.



Ana Yemek Malzemeleri

Ayçiçek Yağ(2Lt.) – 15,00 TL

Zeytin Yağı(1 Litre) – 34,50 TL

Tuz (750gr) – 2,00 TL

Sirke(1LT) – 7,00 TL

Salça(720gr) – 6,00 TL

Makarna(500gr) – 2,00 TL

Kıyma – 43,00 TL

Tavuk – 12,00 TL

Yemeklik Kemikli – 52,00 TL

Maydanoz – 1,50 TL

Patates – 2,50 TL

Kuru Soğan – 2,50 TL



Mangal yakmak hayal

Pirzola ve şişlik etin 70 TL’yi aştığı bu günlerde özellikle asgari ücretli için bayramda mangal yakmak ise tamamen hayal oldu. Eti, tavuğu, kömürü garnitürü derken 4 kişilik bayram mangalı 500 TL’yi aşıyor.

Et ve Tavuk

Kıyma – 43,00 TL

Yemeklik Kuzu – 52,00 TL

Şişlik Kuzu – 76,00 TL

Pirzola – 69,00 TL

Tavuk – 12,40 TL

Döş – 37,00 TL



Salata 28 TL

Bayramda yenecek yemeklerin yanında salata da olmazsa olmaz, değişik sebzelerle renklendirilebilecek bu lezzet de salatalık, domates, marul, sarma, soğan ve limon gibi sebzelerle hazırlanan bir salata için cepten 28 TL gibi minimum bir para çıkarmanız gerekir.

Sebzeler

Domates – 5,00 TL

Maydanoz – 1,50 TL

Salatalık – 2,00 TL

Marul – 2,50 TL

Sarma – 2,00 TL

Kuru Soğan – 2,50 TL

Limon – 13,00 TL



Meyve 24 TL

Bayram sofrası geleneğinin salata, ana yemek ve temel gıdalarla kısıtlı olamadığı bilinen bir gerçek. Bunun yanında tatlısı, meyvesi ve mezeleri de sofralarda yerini alıyor. Yemekten sonra yenilen meyve fiyatları da kilo bazında marketlerin manav reyonlarında şu şekilde yer alıyor; 3 kilo kavun; 9,00 TL, 3 kilo karpuz; 7,50 TL, muz; 6,50 TL, elma; 6,50 TL, armut 6,00. Eğer sofranızda birkaç çeşit meyve olsun istiyorsanız 33 TL’yi gözden çıkarmanız şart.



Meyve

Muz – 6,00 TL

Karpuz – 2,50 TL

Kavun – 3,00 TL

Elma – 6,50 TL

Armut – 6,00 TL