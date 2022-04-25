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Bayram tatili, 9 güne çıkar mı?

Dört gözle beklenen Ramazan Bayramı geliyor.. Şimdi gözler bayram tatilinin kaç gün olacağında.

25 Nisan 2022 Pazartesi 20:51
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Bayram tatili, 9 güne çıkar mı?

2 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 5 Ocak Çarşamba günü sona erecek.
Özellikle kamu da görev yapan bir çok personel şimdiden “bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusunu sormaya başladı.
Bakanlar Kurulu’nun 6-7 Ocak (Perşembe-Cuma) günlerini idari tatil vermesi durumunda tatil tam 9 güne çıkacak. 
Bazı tur programları 9 günlük tatile endekslendi bile..  
Kabine krizini yeni atlatan hükümetin bu konuda nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

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