Bayram tatili, 9 güne çıkar mı?

2 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 5 Ocak Çarşamba günü sona erecek.

Özellikle kamu da görev yapan bir çok personel şimdiden “bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusunu sormaya başladı.

Bakanlar Kurulu’nun 6-7 Ocak (Perşembe-Cuma) günlerini idari tatil vermesi durumunda tatil tam 9 güne çıkacak.

Bazı tur programları 9 günlük tatile endekslendi bile..

Kabine krizini yeni atlatan hükümetin bu konuda nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.