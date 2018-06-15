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Bayram üstü mağdur oldular

Mağusa’da ocak üstünde unutulan tatlı şerbeti yangına neden oldu

15 Haziran 2018 Cuma 08:59
Bayram üstü mağdur oldular

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da dün öğlen saatlerinde ocak üstünde unutulan tatlı şerbeti yangına neden oldu. Bugün Ramazan Bayramı’nın birinci günü olmasından dolayı geleneksel olarak Arife Gününden yapılan tatlılar için hazırlanan şerbetler dün Ahmet ve Mine Duyuran çiftine ait evin mutfağının yanmasına neden oldu. Bayram için tatlı hazırlığı yapan Duyuran çifti, dün tatlının üzerine dökmek için hazırladığı şerbeti bir anlık dalgınlık sonucu ocak üstünde unuttu. Ocağın üstüne şerbet koyan Duyuran çifti, ocağın altını kapmayı unutarak evden ayrıldı. Ocak üstünde unutulan şerbetten dolayı çıkan yangında mutfakları büyük zarar gören Duyuran çifti yangın haberini alır almaz eve geldi ve büyük şok yaşadı.

Komşular fark etti, itfaiyeye haber verildi…

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Dün kaynattıkları şerbeti bir anlık dalgınlık sonucu ocak üstünde unutarak evden ayrılan ve denize giden Duyuran çiftinin mutfağındaki yangını komşuları fark etti. Mutfaktan çıkan dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına mutfak penceresini kırarak müdahale edebildi. Yangın haberini alan Duyuran çifti ise evlerine geldiklerinde büyük şok yaşadılar. Yangın, evin diğer odalarına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu kısmen yanan mutfakta ise büyük hasar meydana geldi.

“Yardım bekliyoruz…”

Kısmen yanan mutfaklarında büyük hasar meydana gelen Duyuran çifti, bayramın kendilerine tatlı değil acı geldiğini dile getirdiler. Evlerinin de sigortasız olduğunu ifade eden Duyuran çifti, yardım eli beklediklerini söylediler. Kendi imkanlarıyla yangının izlerini temizlemeye çalışan Duyuran çifti “Bir anlık dalgınlık evimize mal oluyordu” dedi.

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