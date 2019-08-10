Bayramda otel dolulukları yüzde 75'e çıktı

Bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları %85, Küçük otellerin dolulukları ise %66 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ortalama doluluk %75 civarında olacağı düşünülmektedir.
Toplam 110 üye otelimizin 20’sinde bayram boyunca %100 doluluk yaşanması beklenmektedir.
Bunun yanında 48 tesisimizin bayram dolulukları %60-%99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Otellerimize bol kazançlı bir bayram geçirmelerini dilerken tüm halkımızın da Kurban Bayramını kutlarız.
Son Güncelleme: 10.08.2019 17:08
Türkiye ye gitsen Uçak bileti de Dahil daha ucuz.Otellimiz Allah versin kazansin ama bu memlekette bu fiyatlar cok fahis
Sizinde bayraminiz kutlu olsun
Otel demeyin şunlara en doğru tabir köle çalıştıran işletmeler
Suna CASINOLARIN BEREKETI desek daha dogru olur. Cunku gelen musterilerin yuzde 99 u casino icin gelmektedir.