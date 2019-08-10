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Bayramda otel dolulukları yüzde 75'e çıktı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:05
Bayramda otel dolulukları yüzde 75'e çıktı

Bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları %85, Küçük otellerin dolulukları ise %66 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ortalama doluluk %75 civarında olacağı düşünülmektedir.

Toplam 110 üye otelimizin 20’sinde bayram boyunca %100 doluluk yaşanması beklenmektedir. 

Bunun yanında 48 tesisimizin bayram dolulukları %60-%99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. 
 

Otellerimize bol kazançlı bir bayram geçirmelerini dilerken tüm halkımızın da Kurban Bayramını kutlarız.

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Son Güncelleme: 10.08.2019 17:08
Anahtar Kelimeler:
Otel Dolulukları
Yorumlar
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Ertac Eser 2019-08-10 21:00:21

Türkiye ye gitsen Uçak bileti de Dahil daha ucuz.Otellimiz Allah versin kazansin ama bu memlekette bu fiyatlar cok fahis

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Demet 2019-08-10 17:39:23

Sizinde bayraminiz kutlu olsun

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Fenasi 2019-08-10 18:48:50

Otel demeyin şunlara en doğru tabir köle çalıştıran işletmeler

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umit tekin 2019-08-10 18:49:49

Suna CASINOLARIN BEREKETI desek daha dogru olur. Cunku gelen musterilerin yuzde 99 u casino icin gelmektedir.

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