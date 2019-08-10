Bayramda otel dolulukları yüzde 75'e çıktı

Bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları %85, Küçük otellerin dolulukları ise %66 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ortalama doluluk %75 civarında olacağı düşünülmektedir.

Toplam 110 üye otelimizin 20’sinde bayram boyunca %100 doluluk yaşanması beklenmektedir.

Bunun yanında 48 tesisimizin bayram dolulukları %60-%99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.



Otellerimize bol kazançlı bir bayram geçirmelerini dilerken tüm halkımızın da Kurban Bayramını kutlarız.