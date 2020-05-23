"Bayramda tedbiri elden bırakmayalım"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vatandaşlara bayramda tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Pilli, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de büyük bir mücadele başlatmış , ne mutlu ki bizlere hep birlikte bu zor süreci şu anda kontrol altına almış bulunmaktayız. Ancak unutmayalım, koranavirüs salgını henüz bitmedi . Dünyada bitmediği sürece aynı tehlikenin devam edeceğini düşünerek hareket etmek zorundayız” dedi.

Son haftalarda ülkede herhangi bir pozitif vaka bulunmaması üzerine normalleşme sürecine girmiş bulunulduğuna işaret eden Bakan Pilli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir çok işletme kapılarını açmış, haklı olarak ekonomik olarak yaşanan kayıplarını yeniden kazanmak için hizmet vermeye başlamıştır.

Maalesef görmekteyiz ki bulunduğumuz yerlerde ve dışarıda kurallar unutulmakta, tehlikeyi görmezden gelmekteyiz.

Bu ivmeyi korumak yine bizlerin görevidir. Ekonomik ve sosyal yaşantımızın devamı, en önemlisi ise sağlığımız için hepimiz kendimize düşen görevi yapmalı kontrolü elden bırakmamalıyız.

Bu bayramı yine sevdiklerinizle ancak sosyal mesafe kurallarına uyarak geçirmeniz, dışarıda olduğunuz müddetçe maske kullanmanız, hijyen kurallarına uymamız daha nice sağlıklı bayramlar geçirebilmemizi sağlayacaktır.

Ülkemizde koronavirüs sürecinde özverili bir şekilde görev yapan, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm destek veren kamu , kurum ve kuruluşlara ve tabi ki siz değerli halkımıza şükranlarımı sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum.”