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BAYSAL: “KAYITSIZ ŞARTSIZ HERKES AŞILANMALI”

Genetik Hastalıkları ve DNA Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

19 Ocak 2021 Salı 11:19
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BAYSAL: “KAYITSIZ ŞARTSIZ HERKES AŞILANMALI”

ÖZEL HABER

Genetik Hastalıkları ve DNA Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

COVID-19 aşılarını yorumlayan Baysal, “Kesinlikle bir aşı diğerinden daha iyidir denilemez. Aşının amacı o birüsü öldürmektir. Herhangi bir firma o kadar yatırım yaparak o aşıyı piyasaya çıkarırken, amaç bu virüsü öldürmektir. Hepsinin amacı aynıdır. Tek farklı olan şey bu aşıların nasıl yapıldıkları ve fonksiyonlarıdır. Ancak bütün bunlar aynı kapıya çıkıyor. Burada, kayıtsız şartsız herkesin aşılanması gerekir. Sadece hamilelerin, loğusaların, kanser tedavisi gören hastaların bu aşılardan uzak durmaları gerekmektedir. Ancak bu hastalar da kendilerini çok iyi korumalıdırlar. Tedavileri tamamlandıktan sonra da aşılanmalıdırlar, bu zaruridir” dedi.

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