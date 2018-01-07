"Bazen siftah bile olmuyor”

﻿Diyalog gazetesinden Melin Dobran'ın haberine göre; Başkent Lefkoşa’nın tarihi Girne Kapısı’ndaki Vakıflar Çarşısı’nda esnaf olan Abdi Karol, işlerin düşüşte olduğunu söyledi. 32 seneden beridir dükkân işleten Karol, müşteri sayısının günden güne azaldığını ifade etti. Saat satışı ve tamiri, anahtar kesme ve künye yapan Abdi usta, 10 yıl öncesine kadar işlerinin iyi gittiğini dile getirdi. Karol, bazen siftah bile yapmadan dükkânı kapattığını belirtti. Abdi usta, çarşının canlanması için yetkililerin mutlaka bir şey yapması gerektiğini söyledi.

“İnsan yok iş yok”

Abdi usta işlerin zamanla nasıl düştüğünü şöyle anlattı, “Ben 32 seneden beridir bu işle uğraşıyorum. Eskiden çarşı çok kalabalıktı. İğne atsan yere düşmezdi. Şimdilerde ise çarşıya uğrayan insan sayısı çok az. Şu an neredeyse sadece askere iş yapıyorum. Eskiden asker de çoktu, çarşıya uğrayan yerli halk da. Günde belki 1 künye yaparım, ondan da 5 lira kazanıyorum. Bir iki tane de saat pili değiştiriyorum. Bu kadar az iş yapmak beni kurtarmıyor. Türkiye’den emekli maaşım var onunla dükkân kirasını ve elektriğini ödüyorum. Geriye kalan para ile de geçinmeye çalışıyorum. Zamanla şehir içinde her şeyi satan dükkânlar açıldı ve halk oraya yönlendi. Biz resmen kenarda köşede kalmış esnaf olduk.

“Halimizi soran yok”

Bizim için artık para kazanmak yok. Çarşıya gelen giden belli. Gün oluyor siftah bile yapmadan dükkânı kapatıyorum. Çarşıdaki birkaç dükkân iş yok diye kepenk indirdi. Kalanlar da benim gibi iş bekliyor. Buranın canlanması için yetkililerin mutlaka bir şey yapması lazım. Burada kaç tane esnaf var. Bizi de düşünmeleri gerekiyor. Kirayı ödüyoruz ama esnaf bu parayı nasıl kazanıyor, bu parayı nasıl ödüyor diye soran yok. Kimisi bu kira yüzünden mahkemelik oldu. İşler çok iyiyken, zamanla bu kadar kötü olacağını hiç tahmin etmemiştim.”