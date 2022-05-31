Bazı bölgeler bir süreliğine elektriksiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün bazı bölgelerde yaşanacak elektrik kesintileri konusunda uyardı.

GAZİMAĞUSA’DA 6 SAATLİK KESİNTİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa bölgesinde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Nergisli köyü, su motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan askeri tesisler, Aket Tesisleri, su kuyuları, Yiğitler yolu,cTürkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Camii bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Kanizi Petrol bölgesi ve Geçitkale köy Camii”

GİRNE’DE 5 SAATLİK KESİNTİ

KIB-TEK bugün Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi, Dikmen Kırıkkale Asker,Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ'a 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesilecek elektrik, çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

LEFKOŞA

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gürpınar ve Yılmazköy'e elektrik verilemeyecek.

KIBTEK Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.