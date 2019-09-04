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Bazı bölgeler bugün elektriksiz

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:23
Bazı bölgeler bugün elektriksiz

Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislere bugün bir saat elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti h 09.00-10.00 saatleri arasında olacak.

Şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı bugün Tatlısu, Gaziköy, Kurudere ve Paşaköy’de elektrik kesintisi yapılacak.

09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Tatlısu sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy’e elektrik verilemeyecek.

Gaziköy’ün ise 09ç00-09.30 ile öğleden sonra 14.00-14.30 arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Kurudere köyüne 09.00 ile 14.00 arasında, çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerinde otuzar dakika Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisleri ve Turunçlu köyüne elektrik verilemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikElektrik Kesintisi
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