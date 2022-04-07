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Bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Lefke ve Güzelyurt’ta bazı bölgelerde, proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-12.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

07 Nisan 2022 Perşembe 22:28
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Bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık saat 12.00’a Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı’na elektrik verilemeyecek.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.”

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