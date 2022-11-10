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Bazı bölgelerde 7 saatlik kesinti

KIB-TEK,sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

10 Kasım 2022 Perşembe 11:47
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Bazı bölgelerde 7 saatlik kesinti



KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESİNTİ(LEFKOŞA İLÇESİ)

11 Kasım 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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