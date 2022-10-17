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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi

KIB-TEK, Ötüken ve Girne'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak bugün elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:04
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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne ve Ötüken bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) orta gerilim elektrik şebekesinde yapacağı proje çalışması nedeniyle bugün Ötüken çemberi ve Ötüken girişi arasındaki site 14 bölgesinde 09.00-15.30 saatleri arasında kesintiye gidileceği açıklandı.

Açıklamada, elektriğin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği de ifade edilerek, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri almasını istendi.

GİRNE’DE 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Girne'de bazı bölgelere orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün, 09.00-12.00 saatleri arasında 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesintiden Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi etkilenecek.

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