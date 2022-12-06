Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün elektrik şebekelerinde yapılacak çalışma nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

KIB-TEK, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında İskele şebekesine bağlı bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Safaköy bölgeleri etkilenecek.

YENİŞEHİR’DE 7 BUÇUK SAATLİK KESİNTİ

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefkoşa Yenişehir bölgesinde 7 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti saat 08.30 ile yaklaşık 16.00 arasında; Yenişehir Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki Kutay Telekom ve Deniz Plaza arasındaki bölgede uygulanacak.

TAŞPINAR’DA 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Taşpınar köyüne 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında olacak.