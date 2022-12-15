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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi

KIB-TEK, Gazimağusa, İskele ve Yedidalga bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

15 Aralık 2022 Perşembe 11:03
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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa ve İskele bölgelerinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 10.00-15.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağıllar, Mormenekşe su kuyuları, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi köyünün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi, İskele, Longbeach bölgesi, Caesar apartmanları, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Sınırüstü ve Boğaziçi.”

YEDİDALGA’DA 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Yedidalga’da Çukur Galif ile Aspava Restoran bölgelerinden  yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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