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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde bugün yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi...

23 Mayıs 2019 Perşembe 08:57
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde bugün yapılacak proje çalışması nedeniyle Gönyeli Ağıllar Bölgesi ve Alayköy kavşağı civarı ile, Başpınar, Değirmenlik Aleminyo Şehitleri Anıtı bölgesi ve civarı, Değirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsalarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

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Gönyeli Ağıllar Bölgesi ve Alayköy kavşağı civarına sabah 10.00 – 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Başpınar, Değirmenlik Aleminyo Şehitleri Anıtı bölgesi ve civarı, Değirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsalarının ise 09.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge halkının; mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuldu. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi!
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