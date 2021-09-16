Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek’ bölge amirliklerinden yapılan açıklamalara göre, bugün Girne’de de yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30 ile yaklaşık 19.30 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak köyüne elektrik verilemeyecek.

Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arası; Bahçeşehir Üniversitesi ile Evsu tesisleri arasında kalan tesislere 09:00 ile 10:00 arası elektrik verilemeyecek.

Güzelyurt’ta da bazı bölgelere bugün 4 saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 – 13:00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.



