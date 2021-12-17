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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Alsancak’ta bugün bir sokakta ve futbol sahası bölgesinde 3 buçuk saat süreyle elektrik kesintisi olacak.

17 Aralık 2021 Cuma 09:14
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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
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Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım çalışması nedeniyle yapılacak kesinti nedeniyle saat 09.30 ile yaklaşık 13.00 arasında Alsancak Turunçgil Sokak ve futbol sahası bölgesine elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Tatlısu Kulaksız Homes ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği açıklamasına göre, kesinti 10.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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