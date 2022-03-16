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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

16 Mart 2022 Çarşamba 09:16
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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
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Güzelyurt’ta bazı bölgelerde bugün 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında Güzelyurt Ardahan Caddesi, Lale Sokak ile Şht. Arif Ruso Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

Ağaç budama çalışması nedeniyle bugün Yukarı Bostancı Askeri Lojmanlar Bölgesi, Sandal Sokak ve civarına da elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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