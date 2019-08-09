Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak!

Lefkoşa ve Güzelyurt’a bugün bazı bölegelere yaklaşık 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle;

09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında;

Eski Brt Bölgesi, Çiğdem Sokak, Yonca Sokak, Yasemin Sokak, Akalan Sokak, Niksar Sokak, Başak Sokak ve Iğdır Sokak ile civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Güzelyurt’ta da Güzelyurt Oteli ile Bostancı trafik ışıkları civarına orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

(BRT/KIBTEK)