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Bazı bölgelerde uzun süreli elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

26 Ekim 2022 Çarşamba 07:14
476 Okunma
Bazı bölgelerde uzun süreli elektrik kesintisi olacak



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

26 Ekim 2022 Çarşamba günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan çürük direk değişimi nedeni ile 09:00-13:00 saatleri arasında; Akçay Nar Sokak, Avcılar Sokak, Düğün Salonu ve Civarına elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

26 Ekim 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Hamitköy Camii ve bölgesi, Hamitköy Ağıllar Yolu, Kırsal Kesim Arsaları ve Balyo Tepe bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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