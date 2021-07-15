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Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta Yeşilyurt Ecevit Caddesi ve Şeker Sokak civarına bugün 6 saat elektrik verilemeyecek.

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:07
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Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebilecek.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne - Lapta Başpınar Meydanı’nın (Yeni Camii) dağ kısmına bugün 7 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebilecek.

Son Güncelleme: 15.07.2021 16:25
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Elektrik KesintisiKKTC Elektrik KesintisiKIBTEKKıbrıs Türk Elektrik Kurumu
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