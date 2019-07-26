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Bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyecek

26 Temmuz 2019 Cuma 16:28
Bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyecek

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Alagöz, Gazimağusa’da yarın bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyeceğini duyurdu. 
Yazılı açıklama yapan Alagöz, yarın 08.00-17:00 saatleri arasında Gazimağusa bölgesi, Altınok-Antalyalılar-Köşe Kahvesi bölgelerinde çalışma sebebiyle ses ve data (ADSL) hizmetleri verilemeyeceğini belirtti. 

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AdslBazıSesHaberKıbrıs
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