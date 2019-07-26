Bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyecek

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Alagöz, Gazimağusa’da yarın bazı bölgelere ses ve data (ADSL) hizmeti verilemeyeceğini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Alagöz, yarın 08.00-17:00 saatleri arasında Gazimağusa bölgesi, Altınok-Antalyalılar-Köşe Kahvesi bölgelerinde çalışma sebebiyle ses ve data (ADSL) hizmetleri verilemeyeceğini belirtti.