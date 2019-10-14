Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Bazı dernek temsilcileri Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bıraktı

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:47
Bazı dernek temsilcileri Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bıraktı

Aralarında TMT Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi’nin de olduğu birçok derneğin temsilcisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını protesto etmek için Cumhurbaşkanlığı önünde toplandı…

Dernek yetkilileri, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı protesto etti, Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Dernekler adına hazırlanan ortak bildiriyi okuyan TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, üzüntü ve öfkeyle karşıladıkları Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarının Kıbrıs Türkü’nün düşüncelerini yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını “devletin Anavatan Türkiye nezdindeki itibarına ve ikisi arasındaki bağlara darbe vurma çabası” olarak niteleyen Koreli, bu çabanın beyhude bir çaba olduğunu, iki ülke arasındaki bağların son derece güçlü olduğunu vurguladı.

Veli Koreli açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Akıncı’yı protesto ederek Cumhurbaşkanlığı makamından istifaya davet etti.

Dernek yetkilileri daha sonra yapılan açıklamayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı yetkililerine teslim etti.

Eylem sırasında konuşan Ulusal Halk Hareketi Başkanı Taner Etkin de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bilerek veya bilmeyerek büyük bir yanlış yaptığını belirterek kullandığı ifadelerden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’yı kınadı.

(BRT)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç:Trafik canavarı olmayın!
Oruç:Trafik canavarı olmayın!
Yine iş kazası!
Yine iş kazası!
Girne'de bıçaklama!
Girne'de bıçaklama!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim