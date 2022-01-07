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Bazı ihaleler devam edecek, bazıları iptal!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bazı ihalelerin seçim sürecinde devamına, bazılarının ise reddine karar verdi. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

07 Ocak 2022 Cuma 09:55
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Bazı ihaleler devam edecek, bazıları iptal!
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Kararlara göre, YSK, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 79 (5) (F) maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı’nın, “Yeni Girne Hastanesi İhalesi”nin seçim süreci içinde devamına oy birliği ile karar verdi.

YSK, Karayolları Dairesi’nin, “Girne-Alsancak Anayolu Il.Etap Yapım Projesi İhalesi”nin de seçim süreci içinde devamına oy birliği ile, “Lefkoşa-Girne Anayolu Yol Tamiratı İhalesi”nin ise seçim süreci içinde devamına oy çokluğu ile karar verdi.

Öte yandan YSK, Konut Edinme Birimi’nin, “Dikmen, Serhatköy ve Mevlevi Köylerindeki Kırsal Kesim Arsalarının Altyapı İhaleleri” işlemlerinin, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79 (5) (F) maddesi uyarınca, seçim süreci içinde devam etmesi zorunlu görülmediğinden oy çokluğu ile reddine karar verdi.

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