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“Bazı karanlık kimliklerde sahtekarlık ve ahlaksızlık tavan yapmış”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Twitter'da kendi adına açılan sahte hesabın bulunduğuna dikkat çekti ve bu zamanda bile politik çıkar amaçlandığını ifade etti. Akıncı, böyle bir zamanda bu açıklamayı yapmaktan da üzüntü duyduğunu ifade etti.

25 Mart 2020 Çarşamba 09:41
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“Bazı karanlık kimliklerde sahtekarlık ve ahlaksızlık tavan yapmış”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adı kullanılarak açılan sahte hesaptan sahte mesajlar ve cevaplar yayınlanarak böylesi bir zamanda bile politik çıkar amaçlandığını belirtti.

 “Tüm insanlığın can derdinde bulunduğu içinden geçmekte olduğumuz bu çok zor günlerde, inanılması güç ama ne yazık ki bunlarla da uğraşmak zorunda bırakılıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bazı karanlık kimliklerde sahtekarlığın ve ahlaksızlığın ne yazık ki tavan yaptığını dile getirdi.

"Bu zamanda böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Twitter’daki sahte hesaba dikkat edilmesini istediği sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Twitter’daki sahte hesaba dikkat! 'MAkinciOfficial' kullanıcı adını taşıyan kişisel Twitter hesabımda “Official” kelimesindeki “i” harfini eksilterek yaratılan sahte hesaptan sahte mesajlar ve cevaplar yayınlanıp böylesi bir zamanda bile politik çıkar amaçlanıyor.

Tüm insanlığın can derdinde bulunduğu içinden geçmekte olduğumuz bu çok zor günlerde, inanılması güç ama ne yazık ki bunlarla da uğraşmak zorunda bırakılıyoruz.

Bazı karanlık kimliklerde sahtekarlık ve ahlaksızlık tavan yapmış ne yazık. Bu zamanda böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm.”

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıKoronavirüsCoronavirüs
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