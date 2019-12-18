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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler bir araya geldi

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:44
Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler bir araya geldi

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirilen rutin toplantılar çerçevesinde bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler yeniden bir araya geldi.

Ledra Palace Otel’de saat 10.30’da başlayan toplantı iki saat sürerken, toplantı sonrası Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Jan Skoda hazırlanan ortak açıklamayı okudu. Toplantıda bugünkü ev sahibi parti Rum Demokratik Seferberlik Partisi’nin (DISI) isteği üzerine “Siyasi partiler Kıbrıs’ta bulunacak bütünlüklü bir çözümün sürecine katkı sağlayabilir mi?” konusu görüşüldü.

Partilerin ortak açıklamasında, partilerin iki taraf arasında güveni artırıcı bazı hareketler geliştirebileceği ve barış sürecine pozitif etki edebileceği belirtildi. Açıklamada, partilerin yeni bazı Güven Artırıcı Önlemlerle kişisel temasların artırılmasına çalışarak, karşılıklı güveni ve barışa olan inancı artırıcı belirli bazı eylemler yaparak, iki toplumlu teknik komitelere siyasi destek vererek, siyasi partiler arası görüşmeler ve iş birliği yaparak aynı zamanda, gençlerin barış sürecine aktif katılımını sağlayarak sürece katkı yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada “Bizler iki toplum arasındaki mesafeyi artırıcı ve güvensizlik yaratan eylem ve söylemlerden kaçınıyoruz ve iki lider arasında Berlin’de Genel Sekreter Guterres’in huzurunda işaret edildiği gibi anlamlı ve sonuç alıcı müzakerelere olan desteğimizi yineliyoruz” ifadelerine de yer verildi. Partilerin bir sonraki toplantısının 26 Şubat’ta aynı yerde gerçekleşeceğini belirten Jan Skoda, tüm Kıbrıslıların Noel ve yeni yılını da kutladı.

Bugünkü toplantıya KKTC’den TDP, BKP, YKP ve KSP temsilcileri; Güney Kıbrıs’tan AKEL, DISI, EDEK, DİKO, EDİ ve Yeşiller partilerinden temsilciler katıldı.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
SlovakyaHaberKKTC
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