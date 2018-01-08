Bazı partileri geride bıraktı

Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerine Lefkoşa’dan bağımsız aday olarak katılan Çetin Sadeli, Kuzey Kıbrıs tarihinde rekor bir oy oranına ulaştı.

Yüksek Seçim Kurulunun bu sabah verdiği sonuçlara göre Çetin Sadeli 3232 civarında oy aldı.

Sadeli, söylemleri ve videoları ile sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil Türkiye medyasında gündem olmuştu.

Çetin Sadeli aldığı oyla seçime katılan bazı partilerden fazla oy aldı.

Fakat Çetin Sadeli'nin aldığı oy oranı Milletvekili olmasına yetmedi.