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Bazı sendikalar yarın eylem yapacak

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KTÖS bazı sendikaların katılımıyla Başbakanlık önünde yarın saat 10.30’da basın açıklaması ve eylem gerçekleştireceklerini bildirdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:00
Bazı sendikalar yarın eylem yapacak
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 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bazı sendikaların katılımıyla Başbakanlık önünde yarın saat 10.30’da basın açıklaması ve eylem gerçekleştireceklerini bildirdi. 

KTÖS’ten yapılan açıklamada, eylemin “hükümet yetkilileri hakkında çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili” olduğu kaydedildi. 
 

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