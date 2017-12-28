Bazı sendikalar yarın eylem yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bazı sendikaların katılımıyla Başbakanlık önünde yarın saat 10.30’da basın açıklaması ve eylem gerçekleştireceklerini bildirdi.



KTÖS’ten yapılan açıklamada, eylemin “hükümet yetkilileri hakkında çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili” olduğu kaydedildi.

