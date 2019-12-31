Bazı siyasi partiler,sendikalar, sivil toplum örgütleri yayınladıkları mesajlarında halkın yeni yılını kutladı

Yeni yıl nedeniyle bazı siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri de yayınladıkları mesajlarında halkın yeni yılını kutladı.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, 2019’da parti olarak halka verilen sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Hükümet olarak bu topluma söz verdikleri belli başlı icraatlar olduğunu belirten Senin 2020 yılının bu açıdan önemli olacağına vurgu yaptı.

Senin,“Yeni yılın reform ve dönüşüm yaptığımız, topluma verdiğimiz sözleri gerçekleştireceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, 2019 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 2020 yılına ilişkin görüş ve beklentilerini açıkladı.

Kıbrıs konusunda ise Özyiğit “2020 çözümün, adaletin ve emeğin yılı olsun” dedi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, da yeni yılda demokratik laik toplum yapısının korunup geliştirilmesini, kişisel veya partisel çıkarların değil toplumsal çıkarların öne çıkarılmasını, yurtta ve dünyada barış, huzur ve refahın olmasını diledi.

Bu yılda da dünyada savaşların son bulmadığını kaydeden Çakıcı, Kıbrıs sorununun bu yıl da kalıcı siyasi bir çözüme ulaştırılamadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020’nin belediyelerin sıkıntılarının da dikkate alınacağı, yerel yönetimlerin beklentilerinin karşılanacağı bir yıl olmasını diledi.

Merkezi hükümetlerin karar verirken, uygulamaları hayata geçirirken yerel yönetimleri de sürece dahil etmesinin önemli olduğunu kaydeden Özçınar, “2020’nin işbirliğinin yoğunlaşacağı bir yıl olmasını ümit ederim” dedi.

Basın Emekçileri Sendikası Basin Sen, Tüketiciler Derneği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) da mesaj yayımlayarak yeni yılın barış, sağlık, huzur ve refah getirmesini diledi.

(BRT)