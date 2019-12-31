Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Bazı siyasi partiler,sendikalar, sivil toplum örgütleri yayınladıkları mesajlarında halkın yeni yılını kutladı

31 Aralık 2019 Salı 10:16
Bazı siyasi partiler,sendikalar, sivil toplum örgütleri yayınladıkları mesajlarında halkın yeni yılını kutladı

Yeni yıl nedeniyle bazı siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri de yayınladıkları mesajlarında halkın yeni yılını kutladı.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, 2019’da parti olarak halka verilen sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Hükümet olarak bu topluma söz verdikleri belli başlı icraatlar olduğunu belirten Senin 2020 yılının bu açıdan önemli olacağına vurgu yaptı.

Senin,“Yeni yılın reform ve dönüşüm yaptığımız, topluma verdiğimiz sözleri gerçekleştireceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, 2019 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 2020 yılına ilişkin görüş ve beklentilerini açıkladı.

Kıbrıs konusunda ise Özyiğit “2020 çözümün, adaletin ve emeğin yılı olsun” dedi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, da yeni yılda demokratik laik toplum yapısının korunup geliştirilmesini, kişisel veya partisel çıkarların değil toplumsal çıkarların öne çıkarılmasını, yurtta ve dünyada barış, huzur ve refahın olmasını diledi.

Bu yılda da dünyada savaşların son bulmadığını kaydeden Çakıcı, Kıbrıs sorununun bu yıl da kalıcı siyasi bir çözüme ulaştırılamadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020’nin belediyelerin sıkıntılarının da dikkate alınacağı, yerel yönetimlerin beklentilerinin karşılanacağı bir yıl olmasını diledi.

Merkezi hükümetlerin karar verirken, uygulamaları hayata geçirirken yerel yönetimleri de sürece dahil etmesinin önemli olduğunu kaydeden Özçınar, “2020’nin işbirliğinin yoğunlaşacağı bir yıl olmasını ümit ederim” dedi.

Basın Emekçileri Sendikası Basin Sen, Tüketiciler Derneği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) da mesaj yayımlayarak yeni yılın barış, sağlık, huzur ve refah getirmesini diledi.
(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Siyasi PartilerHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergün’ün “Güzel” Adlı Stencil Baskı Resim Sergisi 2 Ocak’ta Ydü’de
Ergün’ün “Güzel” Adlı Stencil Baskı Resim Sergisi 2 Ocak’ta Ydü’de
Mersin'den KKTC gelmeye çalışan 13 göçmen yakalandı!
Mersin'den KKTC gelmeye çalışan 13 göçmen yakalandı!
Oğuz: 2020 üreticilerimizin yüzünü güldürecek bereketli bir yıl olsun
Oğuz: 2020 üreticilerimizin yüzünü güldürecek bereketli bir yıl olsun
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim