“BAZI ÜLKELER GÜNEY KIBRIS’IN GİRİŞİMLERİ İLE ARTIK KKTC’DEKİ ÜST EĞİTİM KURUMLARINI TANIMIYOR”

Bahar SANCAR/ Özel Haber

ÜNİVERSİTELERDE GEÇEN YILA ORANLA %40 ÖĞRENCİ KAYBI

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Gündem Kıbrıs canlı yayınına katılarak Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı. Akpınar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin Covid-19 sürecinde yüksek öğretim alanının korunması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ancak sürece bağlı birçok bilinmeyenin de ortaya çıkması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıla oranla bu sene eğitimdeki daralma hakkında da bilgi veren Akpınar, şu an adada eğitim gören %20 civarında öğrenci olduğunu söyleyerek, üniversiteler bünyesinde %60-70 oranında öğrenci olduğunu açıkladı. Akpınar, “Covid-19 nedeniyle özellikle uluslararası öğrencilerde eğitimlerini dondurma ve durdurma yoluna gitti. Özellikle kayıt dondurma ciddi rakamlara ulaştı. Bu sürecin önümüzdeki yıldan itibaren düzelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

COVİD-19 PSİKOLOJİK DESTEK MERKEZİ HAYATA GEÇTİ

Yeni açılan GAÜ Covid-19 Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek Merkezi hakkında da bilgi veren Akpınar, “Covid 19 süreci başladığında üniversitemiz ve ilgili birimler sürekli öğrencilerle yakın temasta oldu. Bu süreçte sadece akademik değil özel yaşamda da yardımcı olmak için adımlar attık. Yaşanan sıkıntıların ve sorunların büyük olduğunu gördük. Özellikle genç nesil çok daha kırılgan ve psikolojik olarak daha hızlı bir çöküntü içerisine girebiliyor. Öğrencilerimizin Covid-19 nedeniyle yakın çevrelerinden kayıpların yaşanmasının ardından öğrencilerin yardım talebiyle bize gelmesi, bizim bu merkezi kurmamızda etkili oldu. Merkezin hazırlıkları tamamlandı ve 2 psikolog hizmet vermeye başladı. Arzumuz bu sürecin doğru ilerlemesi konusunda öğrencilerimizi hayata bağlamak ve bu süreç geçici olsa da bu ve benzeri durumlarda daha güçlü ayakta durabilmelerini sağlamak. Öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

“ONLİNE EĞİTİM SÜRECİNE SORUNSUZ GEÇTİK”

Covid-19 Pandemisi ile birlikte Online eğitime geçilmesi hakkında da bilgi veren Akpınar, “GAÜ 1999’dan bu yana e-learning alanında hizmet veriyordu belirli derslerimizi bu platform üzerinden gerçekleştiriyorduk. Altyapı olarak hazır olmamızdan dolayı hemen hemen tüm dersleri e-learning platformuna taşıdık ve bu süreci sorunsuz yaşadık diyebiliriz. Ancak adanın alt yapısı yeterli olmadığı için sınav döneminde sorun yaşadık” dedi.

“YÖDAK’IN DAHA YAPICI BİR TUTUM İÇERİSİNDE OLMASI GEREKLİ”

“Dünya üzerindeki faaliyetlerimize devam edebilmemiz için bizim uluslararası öğrenci alabilme yetenek ve yeterliliğimizi arttırmamız ve dünya üzerindeki üniversitelerle rekabet edebilecek düzeyde olmamız gerekli” diyen Akpınar, “Biz burada birkaç sorun yaşıyoruz. Kıbrıs’taki 21 üniversite sadece KKTC’de doğan, büyüyen ve mezun olan kişilere hizmet etmek için kurulmadılar. Biz her ne kadar bu yönde adımlar atıyor olsak da YÖDAK’ın bu noktada daha yapıcı bir tutum içerisinde olması gerekmektedir. Uluslararası öğrenci kabullerinde bile YÖK’ün talep ettiği şartlarında üzerinde talepler ortaya koymaktadırlar. Özellikle adadaki yüksek öğretimin devamlılığını zorlaştırmaktadırlar ve hükümetimizin artık yüksek öğretim kurumlarının önünü açmaları gerekir. YÖDAK’ta çok değerli hocalarımız var. Ancak dünya üzerinde yüksek öğretim alanının gelişimi programlamasının ne yöne gittiğinin farkında olmamalılar ve kendi üniversitelerini kısıtlamak yerine yardımcı olmalıdırlar” diye konuştu.

“BAZI ÜLKELER GÜNEY KIBRIS’IN GİRİŞİMLERİ İLE ARTIK KKTC’DEKİ ÜST EĞİTİM KURUMLARINI TANIMIYOR”

KKTC’ye uygulanan ambargolar ve izolasyonlara karşı, uluslararası tanınırlık adına üniversitelerin çok önemli bir rol üstlendiğini de sözlerine ekleyen Akpınar, “Biz üniversiteler olarak her ne kadar bu yönde adımlar atıyor olsak da Güney Kıbrıs’ın attığı karşı adımlar var ve bunları görmezden gelemeyiz. Ürdün, Mısır, Irak ve İran gibi ülkeler Güney Kıbrıs’ın girişimleri ile artık KKTC’deki üst eğitim kurumlarını tanımama kararı aldı. Adanın kuzeyine yüksek öğretim alanında uygulanan yaptırım ve izolasyonların, özellikle Türkiye’deki YÖK ve siyasi üst yönetim kurumlarının girişimleriyle, Güney Kıbrıs’ın ortaya koyduğu olumsuz tavırları, etkisiz hale getirilebileceğini ve kaldırılabileceğini düşünüyoruz. Bunun içinde hükümetimizin gereken iradeyi ortaya koyması ve Cumhurbaşkanın da gerekli girişimleri başlatması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.