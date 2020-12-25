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Bazı ülkelerden posta kabul edilmeyecek

Posta Dairesi, posta hizmetleri kabulü durdurulan ülkeleri açıkladı.

25 Aralık 2020 Cuma 09:36
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Bazı ülkelerden posta kabul edilmeyecek

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, dünya genelindeki Covid -19 salgını nedeniyle dünden itibaren PTT A.Ş. tarafından “uçak” ve “yüzey” posta hizmetleri kabulü durdurulan ülkeleri açıkladı.

Açıklamaya göre, uçak kabulü durdurulan ülkeler (kayıtlı uçak mektup postası gönderileri, uçak koli ve apg):

KKTC, Angola, Myanmar, Arjantin, Papua Yeni Gine, Aruba, Paraguay, Barbados, Ruanda, Bolivya, Samoa, Botsvana, Sudan, Bruney, Surinam, Çuraçao, Suriye, Çad, Şili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire), Tanzanya, Ekvator, Türkmenistan, Etiyopya, Uruguay, Eritre, Yemen, Fiji, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Zimbabve, Fransız Polinezyası, Gana, Honduras, Kostarika, Küba, Lesoto, Makao, Mali, Moğolistan, Moritanya, Mozambik.

Yüzey kabulü durdurulan ülkeler (kayıtsız yüzey mektup postası gönderileri ve yüzey koli) ise şunlar:

Afganistan, Makao, Angola, Maldivler, Arjantin, Mali, Arnavutluk, Moğolistan, Aruba, Moritanya, Barbados, Mozambik, Bolivya, Myanmar, Botsvana, Nepal, Bruney, Panama, Cibuti, Papua Yeni Gine, Çurçao, Paraguay, Çad, Peru, Demokratik Kongo Cum. (Zaire), Ruanda, Ekvator, Samoa, Eritre, Sudan, Etiyopya, Surinam, Estona, Suriye, Fiji, Suudi Arabistan, Fildişi Sahilleri, Şili, Fransa, Tacikistan, Fransız Polinezyası, Tanzanya, Gana, Türkmenistan, Gurcistan, Uruguay, Honduras, Venezuella, İzlanda, Yemen, Kosta Rika, Yeni Kaledonya, Küba, Yeni Zellenda, Lesoto, Zimbave, Lüksemburg.

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Kıbrıslı 2020-12-25 11:09:47

Muhteşem bir çalışma, siz ilk önce bizi tek tanıyan ülke olan Türkiye ile posta alışverişi sorununu çözün. Sonra global sorunlara el atarsınız. Mersindeki ürünler aylardır Kktc ye gelemiyor.

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