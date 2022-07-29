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Bazı ürünlerde zehir tespit edildi!

Tarım Dairesi 22-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

29 Temmuz 2022 Cuma 14:39
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Bazı ürünlerde zehir tespit edildi!
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Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 36 numuneden 35 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

İthal şeftalide kalıntı!

Cahide Kılıç’a ait şeftalide limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

4 Yerli üründe kalıntı!

Yerli ürünlerde 26 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlanılmıştır.

Serdarlı köyü sakinlerinden Ali Kahvecioğlu ve Atalay Çabon’a ait babutsalarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Aslanköy sakini Nurettin Güçkan’a ait babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Türkmenköy sakini Pembe Halil’e ait molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

Karpaz köyü sakini Bünyamin Gülgür’e ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

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