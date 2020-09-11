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“Bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edildi”

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı’da Covid-19 vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

11 Eylül 2020 Cuma 18:58
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“Bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edildi”

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı’da Covid-19 vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Bölgemizde bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edilmiştir. Bu vakaların temaslıları belirlenip ilgili kurumlar tarafından gereği yapılmıştır” ifadelerini kullanıldı.

Kasım’ın açıklaması şöyle:

“Değerli Serdarlı ve Bölge Halkım!

Bölgemizde bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edilmiştir. Bu vakaların temaslıları belirlenip ilgili kurumlar tarafından gereği yapılmıştır. Siz değerli halkımız ülkemizde ve bölgemizde artan vakalara karşı daha tedbirli davranıp, mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymanız hayati önem taşımaktadır. Özellikle köy kahveleri ,marketler vb. alanlarda mutlaka mesafe kuralına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Son Güncelleme: 11.09.2020 19:08
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