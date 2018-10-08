Bazı yasa tasarılarının üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereler onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak bilgiye sunuşlar bölümünde Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un bugünkü birleşim gündemine ilişkin kararı görüşülerek kabul edildi.

Daha sonra 2’si protokol ve 1’i mutabakat zaptı olmak üzere şu yasa tasarılarının Genel Kurul’da üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereler görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi:

Hukuk Siyasi işler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı;

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı İle TC Türk Standartları Enstitüsü Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı;

TC Hükümeti İle KKTC Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı;

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı;

AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komitede ivedilikle görüşülen Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı;

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin ivedilikle görüşülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı;

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik No: 3 Yasa Tasarısı;

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı.

(TAK)