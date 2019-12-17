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Bazı yollarda bakım onarım çalışmaları yapılacak!

17 Aralık 2019 Salı 09:34
Bazı yollarda bakım onarım çalışmaları yapılacak!

Bazı yollarda bakım onarım çalışmaları yapılacak.

Hamitköy ile Gönyeli çemberi arasındaki yol bugünden itibaren 21 Aralık’a kadar tek şeritten sağlanacak.

Doğancı Dönel Kavşağı ile Doğancı ‘T’ kavşağı arasındaki kesim ise bugün ikinci bir duyuruya kadar tamamen trafiğe kapatılacak.
Hamitköy çemberi – Gönyeli çemberi arasındaki Anayol kesiminde 21 Aralık’a kadar bakım onarım çalışmaları yapılacak.
Çalışmaları nedeniyle söz konusu yolda trafik, tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Doğancı Dönel Kavşağı ile Doğancı “T” Kavşağı arası kesimde de ikinci bir duyuruya kadar 08.00-17.00 saatleri arasında bakım onarım çalışmaları yapılacak.
Çalışma saatleri içerisinde, Doğancı Dönel Kavşağı ile Doğancı “T” Kavşağı arasındaki kesim tamamen, Güzelyurt – Lefke Bölünmüş anayolunun ise Güzelyurt – Doğancı istikameti, Bostancı kavşağından itibaren trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolundan sağlanırken, Doğancı köyüne ulaşım ise Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolu kullanılarak Güneşköy veya Aydınköy üzerinden olacak.

Karayolları Dairesi, söz konusu yolları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
(BRT)

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