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BEAL, kazandığı piyano ve gitar ödülünü teslim aldı

Telsim’in Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde düzenlediği Telsim Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması’nda En İyi Orkestra ödülünü alan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL), piyano ve gitar ödülünü teslim aldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:48
BEAL, kazandığı piyano ve gitar ödülünü teslim aldı
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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Müdürü Sibel İzzet Karakaya, Müdür Yardımcısı Alev Egemen, Müzik Öğretmeni Zühre Canatan, Telsim Kurumsal İletişim Kıdemli Müdür Yardımcısı Nil Zorlu Atai ve BEAL grup üyeleri katıldı.

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Telsim Kurumsal İletişim Kıdemli Müdür Yardımcısı Nil Zorlu Atai, Kuzey Kıbrıs’ın en geniş katılımlı müzik yarışmasını düzenliyor olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Atai, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yarışmayı her yıl daha büyük bir hevesle düzenlediklerini ve yarışma ile bugüne kadar 25 bin gence ulaştıklarını söyledi. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni bir kez daha tebrik eden Atai, müzik ve sanatla ilgilenen gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Telsim Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması’nda En İyi Orkestra ödülünü kazanan BEAL grubu üyeleri Şakir Hıdırer, Osman Veli, Can Erdeğer, Dağlar Özzağlı, Pusat Yıldız, Salih Veli, Selim Hayta ve Ali Deniz Tosun, böylesine anlamlı bir ödülü okullarına kazandırdıkları için çok mutu olduklarını ve bu tecrübeyi hayatları boyunca unutmayacaklarını belirtti.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
BEAL
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