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BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı başladı

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı başladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:50
BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı başladı

Sınav  Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde, iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu 08.30-10.15, ikinci oturum  ise 10.45-12.00 saatleri arasında. 

815 öğrencinin kayıt yaptırdığı sınavın tamamlanmasıyla beraber sınav soruları ve yanıt anahtarları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sitesinde (www.mebnet.net) yayımlanacak. 

Yanıt kâğıtlarının Atatürk Öğretmen Akademisi Bilgi İşlem Merkezindeki optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

20 Temmuz Fen Lisesi Fen programına 130, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin Anadolu Lisesi programına 120 ve IGCSE programına 30 olmak üzere toplam 280 öğrenci 2019-2020 öğretim yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne kayıt hakkı elde etmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
BEAL
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