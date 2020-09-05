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"BECERİKSİZ ALİ PİLLİ!"

1 Temmuz’da kapıların açılmasının ardından her geçen gün artan Covid-19 vakaları artık önü alınamaz bir hale geldi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 19:47
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"BECERİKSİZ ALİ PİLLİ!"

1 Temmuz’da kapıların açılmasının ardından her geçen gün artan Covid-19 vakaları artık önü alınamaz bir hale geldi.

Yerel bulaşın her geçen gün arttığı KKTC’de artık vakaların sayısı hızla artıyor.

Karantina merkezleri ve karantina otellerinin ağzına kadar dolu olduğu KKTC’de alt yapısı olmayan sağlık sistemi yetersiz kaldı.

Pandemi sürecinin başından beri gerekli önlemlerin tam olarak alınamadığı Kuzey Kıbrıs’ta tedbirlerin ve denetimlerin yetersiz olmasından dolayı vaka sayılarında patlama yaşanıyor.

Başbakan Ersin Tatar yaşanan bu olumsuz gelişmelerden dolayı Sağlık Bakanı ile bir araya gelerek yaşanan bu durum hakkında bilgi istedi.

Yaşanan Covid-19 faciasına karşı gerekli sorumluluklarını yerine getirmeyen bakanlık yetkililerinin istifası bir beklenti haline gelmiş durumda.

KAYNAK: ADA BASINI

KAYNAK : ADA BASINI

Son Güncelleme: 05.09.2020 20:41
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